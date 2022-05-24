В Канаде из-за мощного шторма погибли 10 человек

Разрушения после урагана в Канаде. Фото: twitter.com/skree223

В выходные на канадские провинции Онтарио и Квебек обрушился мощный шторм, в результате которого погибли 10 человек, передает CBC.

По данным издания, мощный ураган, обрушившийся на юг Канады, оставил после себя разрушенные дома, оборванные линии электропередач, вырванные с корнем деревья и другие обломки, которые заблокировали улицы. Сотни тысяч жителей этих провинций остались без электричества.

Аварийные службы продолжают ликвидацию последствий шторма, но отмечают, что полное восстановление подачи электроэнергии может занять несколько дней.

Общее число погибших в результате урагана до сих пор выясняется, но полиция сообщила, что девять человек скончались из-за упавших на них деревьев, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась.

Ранее 25 человек погибли в результате тропического шторма "Меги" на Филиппинах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970721-v-kanade-iz-za-moschnogo-shtorma-pogibli-10-chelovek/