Семь человек погибли при пожаре на судне на Филиппинах

Пожар на судне MV Mercraft. Кадр из видео: twitter.com/captsingh

Пассажирское судно загорелось по пути в порт Реал филиппинской провинции Кесон. В результате происшествия погибли семь человек.

Как передает CNN Philippines, на судне MV Mercraft находились 124 пассажира и 10 членов экипажа. По словам представителя береговой охраны Филиппин Арманда Балило, 120 человек были спасены, семь человек погибли, поиски семи пропавших без вести продолжаются.

Балило также сообщил, что причины пожара все еще расследуются.

ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану Филиппин пишет, инцидент произошел примерно в 500 метрах от берега, во время пожара пассажиры начали паниковать и прыгать в воду. На помощь им подоспели спасатели и рядом проходящие паромы. Шестеро пассажиров были доставлены в больницу.

Ранее в Китае самолет авиакомпании Tibet Airlines с пассажирами во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970540-sem-chelovek-pogibli-pri-pozhare-na-sudne-na-filippinah/