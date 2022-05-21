"Откопать удалось только специальной техникой": мужчину засыпало землей в Павлодаре

Фото: instagram.com/tipavlo.dar

58-летний павлодарец оказался в больнице с переломом таза, травмой почек и мочевого пузыря после того, как его засыпало землей. Произошло это, по словам его дочери, при проведении ремонтных работ. На инцидент отреагировали в управлении труда региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В одном из пабликов в Instagram появилась жалоба от имени дочери пострадавшего. По ее словам, 58-летний отец трудится в частной фирме. Сотрудники проводили земляные работы между детским садом и многоэтажкой, тогда и произошел обвал грунта.

"Моего отца полностью засыпало. Откопать его удалось только специальной техникой. Слава богу, он остался жив. Но сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице с множественными переломами таза, разрывом седалищного нерва, травмой почек и мочевого пузыря. Врачи разводят руками: более двух лет реабилитационный период. Ему надо заново учиться ходить", - пишет павлодарка.

Девушка отметила, что на место происшествия вызывать скорую помощь не стали. Руководство частной компании якобы предложило единовременную выплату, чтобы не фиксировать производственную травму. В итоге пострадавшего привезли домой, переодели и выставили все будто он просто упал.

Сейчас, по словам дочери, в организации отвергают причастность к несчастному случаю.

На обращение ответили в управлении труда Павлодарской области.

"По данному случаю вам необходимо письменно обратиться в управление труда Павлодарской области", - оставило ведомство комментарий под постом.

Между тем в управлении здравоохранения региона подтвердили, что пациент находится в больнице, в отделении травматологии. Его состояние на данный момент стабильное.

В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что рабочий пострадал 19 мая во время проведения водопроводной трубы. При этом, по данным стражей порядка, мужчина упал в яму глубиной 3 метра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970410-otkopat-udalos-tolko-spetsialnoy-tehnikoy-muzhchinu-zasypalo-zemley-v-pavlodare/