Свыше 70 слонов погибли из-за засухи в Кении

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Министр туризма Кении Наджиб Балала заявил, что за последний год из-за засухи погибли более 70 слонов, передает BBC.

Слоны находились в национальном парке Цаво, в одном из старейших и крупнейших заповедников Кении.

Власти страны опасаются, что, если засуха продолжится, погибнет больше диких животных. Как отметил Балала, из-за нехватки воды и еды погибло несколько жирафов.

"У нас много диких животных, но все же каждое животное имеет значение, и нам небезразлично, погибнет оно или нет", – добавил министр туризма.

Правительство Кении намерено использовать старую плотину и сделать резервуар для воды, чтобы предотвратить дальнейшую гибель диких животных.

Тем временем в мае в двух регионах Казахстана прогнозируют сильную засуху.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970253-svyshe-70-slonov-pogibli-iz-za-zasuhi-v-kenii/