Отель загорелся в Алматы: люди выламывали окна, пытаясь выбраться (видео)

Пожар в здании отеля в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/almaty_kris_p

Вчера в Алматы загорелось здание одного из городских отелей. Кадры происшествия засняли очевидцы. На видео можно заметить, как люди изнутри выламывают окно, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозапись была опубликована в Instagram-сообществе almaty_kris_p.

В подписи к посту сообщалось о том, что пожар разгорелся в здании Hotel Plaza Almaty, которое находится на пересечении улиц Кожамкулова и Карасай Батыра.

Отмечалось, что на месте происшествия работают пожарные, которые эвакуируют людей с верхних этажей.

На кадрах видно, как люди на последнем этаже отеля пытаются выломать окно. В конце концов, это им удается.

В пресс-службе ДЧС города Алматы сообщили, что вчера, 19 мая, в 22:21 силы и средства выехали по повышенному рангу на сообщение о пожаре в гостинице Hotel Plaza Almaty.

По прибытии пожарные установили горение сауны в цокольном этаже 6-этажной гостиницы. Отмечается, что на всех этажах создалось плотное задымление, из-за чего возникла угроза жизни людям, заблокированным в номерах.

"Постояльцы просили о помощи почти из всех окон гостиницы", - подчеркнули в ДЧС.

Пожарные развернули работу оперативного штаба и незамедлительно начали спасательные работы, в которых было задействовано 12 звеньев газодымозащитной службы, три пожарные автолестницы, четыре трехколенные выдвижные лестницы.

"С целью снижения концентрации продуктов горения на путях эвакуации применялся автомобиль дымоудаления АД-120", - добавили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что принятыми мерами удалось спасти 57 человек. Жертв нет.

Угроза распространения огня была устранена в 23:25, а полностью пожар потушен в 23:44. В тушении пожара было задействовано 42 человека личного состава и 14 единиц техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970199-otel-zagorelsya-v-almaty-lyudi-vylamyvali-okna-pytayas-vybratsya-video/