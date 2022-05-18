Крупный пожар вспыхнул на Атакенте в Алматы. Столб дыма сняли на видео

Пожар на Атакенте в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы загорелся один из павильонов центра делового сотрудничества Атакент, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

В ведомстве сообщили, что силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу по адресу: Бостандыкский район, улица Тимирязева, 42.

"По прибытии первых пожарных расчетов обнаружено горение открытым пламенем павильона. Угрозы распространения нет", – добавили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Отмечается, что на месте развернут оперативный штаб, а также создано два участка тушения пожара и введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной стороны.

По предварительной информации ДЧС, павильон на данный момент пуст.

Пожар на Атакенте в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Как сообщили в администрации центра, здание находится на реконструкции. Ранее в павильоне располагался бассейн "Дельфин".

Жертв и пострадавших нет. На месте работало 17 единиц техники и 50 человек личного состава.

"Принятыми мерами по пожару достигнута локализация (прекращено распространение огня – прим. ред.) в 17:11, ликвидация – в 17:23", – добавили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969920-pozhar-proizoshel-na-atakente-v-almaty-video/