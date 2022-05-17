Один человек погиб и 86 пострадали при столкновении двух поездов в Испании

Место происшествия. Фото: twitter.com/sotiridi

В Испании в результате столкновения пассажирского поезда с товарным погиб один человек, еще 86 получили ранения, передает Cadena SER.

Как пишет издание, авария произошла в районе Сан-Бой-де-Льобрегат. Вагон товарного поезда сошел с рельсов и упал на кабину машиниста пассажирского поезда, который в этот момент ехал по соседнему пути. В результате удара машинист поезда погиб, девять пассажиров были госпитализированы, 77 человек получили легкие травмы.

Главное управление гражданской защиты Каталонии на своей странице в Twitter сообщает, что для устранения последствий задействованы 14 сотрудников полиции, два психолога и два вертолета.

Правоохранительные органы преступили к расследованию происшествия.

В апреле прошлого года десятки людей погибли в результате железнодорожной аварии, поезд 498 пассажирами сошел с рельсов в туннеле на востоке Тайваня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969598-odin-chelovek-pogib-i-86-postradali-pri-stolknovenii-dvuh-poezdov-v-ispanii/