Еще 48 бизнесменов добились выплаты компенсации после взрывов в Арыси

Взрыв в Арыси. Кадр из видео: instagram.com/kamunar_tursunov

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил акимату Туркестанской области решить проблему с выплатами 48 предпринимателям, чей бизнес пострадал в результат ЧП в Арыси. Об этом сообщается на официальном сайте НПП "Атамекен".

В Нацпалате предпринимателей напомнили, что три года назад в результате взрыва на складах боеприпасов в Арыси пострадали 464 бизнес-объекта. Возмещение ущерба производилось через специальный благотворительный счет, открытый общественным объединением "Менің Атамекенім" (проект "Бизнес помогает Бизнесу").

Сумма благотворительных средств составила 3,1 млрд тенге. 90 млн тенге из этого количества были собраны в рамках проекта "Менің Арысым" от субъектов малого и среднего бизнеса.

Средства выплатили уже 416 пострадавшим объектам, протокольное поручение о проведении реконструкции более 300 коммерческих объектов в Арыси было выполнено.

Полный отчет о собранных средствах, адресах объектов, суммах выплаченных компенсаций и список предпринимателей, получивших средства, был представлен МИИР, акимату Туркестанской области и акимату города Арысь.

Кроме того, местные администрации получили списки 48 объектов, оставшихся без выплат.

Подчеркивается, что палата не раз поднимала вопрос о выплате компенсаций оставшимся 48 субъектам бизнеса, для этого НПП "Атамекен" направила в Миннацэкономики ряд предложений по восстановлению и возмещению ущерба.

Пакет предложений в итоге был поддержан - в мае вице премьер поручил акимату Туркестанской области проработать вопрос с выплатой компенсации 48 объектам из внебюджетных средств.

Напомним, что после взрывов на складах боеприпасов в Арыси всех жителей срочно эвакуировали. В результате инцидента погибли три человека, сотни домов и зданий были разрушены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969442-esche-48-biznesmenov-dobilis-vyplaty-kompensatsii-posle-vzryvov-v-arysi/