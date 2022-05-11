"Спрыгнула со второго этажа в панике": огонь лишил 48 алматинцев жилья

Место происшествия. Фото: instagram.com/almaty_tjd

В одном из алматинских общежитий накануне вспыхнул пожар. К счастью, никто из живших в нем людей не пострадал, однако огонь уничтожил их вещи и документы. Погорельцев временно разместили в школе, передает КТК.

48 алматинцев провели эту ночь в школьном спортзале. Временное жилье здесь предоставили погорельцам из общежития. В пожаре люди лишились всех вещей и документов. Вспоминают: сначала загорелся третий этаж, потом огонь перекинулся на крышу.

"Весь дом окутал дым. Люди кричали: "Пожар! Бегите!". Я взял сына и выбежал на улицу. Загорелись крыша и квартиры. До вечера тушили. Стучали в двери, все выбежали, никто вроде не пострадал. У многих сгорели даже документы. Мы тут снимали в общежитии", – вспоминает Абильда Байдильда.

Пострадавшие говорят, что до приезда пожарных им удалось самостоятельно выбраться на улицу. Некоторые от страха и паники выпрыгивали из окон второго этажа.

"У меня двое детей, я спрыгнула со второго этажа с ними. Еле успела документы схватить. Мы снимали двухкомнатную за 50 тысяч. У меня сейчас все вещи в воде и непригодны к использованию. Нам некуда идти. Живем в спортзале", – говорит Айнур Сафарова.

Неравнодушные люди приносят в школьный спортзал одежду, игрушки, еду. Чиновники тем временем снабжают погорельцев горячим питанием, предоставили спальные места.

"Здесь 88 квартир, 48 из них мы взяли на контроль. Среди них есть разные семьи: дети, пожилые. Мы помогли 48 людям. Временно разместили их в 166-ю гимназию. Мы снабдили их горячим питанием и всем необходимым", – сообщил начальник отдела коммунального хозяйства Алатауского района города Алматы Канат Аширбеков.

Общежитие загорелось приблизительно в обед. Огонь вспыхнул на третьем этаже, а потом перекинулся на кровлю. Тушили пожар 58 спасателей и 15 спецмашин.

"Было установлено, что горят жилые комнаты на третьем этаже многофункционального здания. То есть на первом этаже СТО, второй-третий этажи – жилые.

Сейчас проводятся мероприятия – изучение документов законности строения. По итогам будут приняты решения", – сообщил начальник Управления по ЧС Алатауского района города Алматы Нурлан Таубеков.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Серьезно пострадало 12 жилых комнат.

Телеканал, ссылаясь на слова чиновников, сообщает, что для погорельцев с третьего этажа подыщут новые квартиры. А остальные жители, со слов чиновников, в скором времени смогут вернуться в старые квартиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968867-pochti-polsotni-almatintsev-ostalis-bez-zhilya-iz-za-pozhara-v-obschezhitii/