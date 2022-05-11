Собака укусила за лицо 5-летнюю девочку в Атырау

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Жительница Атырау сообщила о том, что ее 5-летняя племянница пострадала в результате нападения собаки. По словам женщины, животное укусило девочку прямо в лицо. В областной детской больнице рассказали о состоянии ребенка, передает "Ак Жайык".

Женщина сообщила, что агрессивная собака ранее неоднократно нападала на ее детей, а вечером 7 мая она укусила за лицо ее 5-летнюю племянницу.

"Эта же собака напала на меня 22 ноября 2021 года, хотела укусить меня за ноги, но смогла только зацепиться за брюки", - пояснила жительница Атырау.

В департаменте полиции региона рассказали, что зарегистрировали данный факт. В ведомстве отметили, что у собаки нет хозяина.

В областной детской больнице сообщили, что 5-летняя девочка поступила в 19.20 часов 7 мая. Дежурный врач-травматолог констатировал множественные укусы лица, верхней и нижней губы слева.

Ребенку наложили швы, сделали антирабическую вакцину и рекомендовали наблюдение по месту жительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968704-sobaka-ukusila-za-litso-5-letnyuyu-devochku-v-atyrau/