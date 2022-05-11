Играли с огнем: пожарные спасли двоих детей из горящего подвала в Шымкенте

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10 мая в 18:45 шымкентские спасатели получили сигнал о возгорании в подвале одного из недостроенных зданий. Оказалось, что двое детей играли с огнем и устроили пожар, после чего не смогли выбраться из помещения, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили агентству в пресс-службе ДЧС Туркестанской области, после получения информации огнеборцы поспешили к месту происшествия по адресу: улица Р. Кабылбекова, дом 25.

Выяснилось, что в подвале недостроенного здания двое детей 2011 и 2012 годов рождения играли с огнем, что и вызвало пожар. Самостоятельно выбраться из помещения они не смогли.

Отмечается, что спасатели постоянно держали связь с задыхавшимися и испуганными детьми, давали им инструкции.

К счастью, пожарным удалось спасти жизни двум детям.

Уже на месте начальник караула специализированного отряда Письменский, старшие пожарные Сихымбаев и Лескен, а также старший мастер ГДЗС Куантай быстро вошли в задымленный подвал, подключили детей к специальным дыхательным аппаратам, вывели в безопасное место и передали сотрудникам филиала Центра медицины катастроф

Позже было установлено, что в подвале горел мусор на площади 6 квадратных метров. Пожар локализовали в 19:12, полностью потушили в 19:31.

В работах было задействовано три единицы техники, 13 человек личного состава, а также сотрудники филиала Центра медицины катастроф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968674-igrali-s-ognem-pozharnye-spasli-dvoih-detey-iz-goryaschego-podvala-v-shymkente/