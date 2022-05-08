Дожди, грозы и пыльные бури: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Ухудшение погодных условий прогнозируют синоптики 9 мая на большей части Казахстана. В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

9 мая на юге, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь, гроза и град. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Завтра на севере и западе Кызылординской области возможна гроза, шквал, в центре пыльная буря. Сохраняется сильный ветер - 15-20 м/с. В Кызылорде также прогнозируют пыльную бурю.

Пыльную бурю в понедельник стоит ожидать и жителям Акмолинской области, в том числе она ожидается в Нур-Султане.

9 мая днем на западе, юге, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь и сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с.

На западе и юге Костанайской области завтра синоптики прогнозируют пыльную бурю и сильный ветер.

9 мая на юго-западе, на севере и востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Днем на западе, юге области будет пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 17-22, порывы до 25 м/с.

На севере Алматинской области и в горных районах ожидается сильный ветер 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с.

В конце дня 9 мая в горных и предгорных Туркестанской области ожидается гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 25 м/с.

Шквал и грозу также пообещали в Шымкенте.

Сильный ветер завтра ожидается в ВКО. Порывы местами будут достигать 25 м/с.

На юге и востоке Западно-Казахстанской области 9 мая днем ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря.

Усиление ветра до 25 м/с пообещали синоптики в СКО.

Завтра на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968539-dozhdi-grozy-i-pylnye-buri-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/