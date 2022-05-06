Машина с людьми загорелась возле АЗС в Акмолинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

В Щучинске возле автозаправочной станции загорелась машина. На момент ЧП в салоне находились люди. Они успели выскочить из автомобиля. Инцидент попал на видео. Подробности озвучили в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

4 мая житель Щучинска ехал по улице, когда неожиданно рядом с автозаправочной станцией под капотом автомобиля вспыхнул огонь. Водитель и его пассажиры покинули салон и бросились искать огнетушители.

В это время в попутном направлении двигался сотрудник роты патрульной полиции Бурабайского РОП Рустам Кенжебаев. Правоохранитель, увидев ЧП, остановился и стал помогать тушить пламя.

В течение нескольких минут сержанту удалось локализовать пожар. Водитель поблагодарил стража порядка за оказанную помощь.

В ДП Акмолинской области отметили, что 23-летний Рустам Кенжебаев служит в органах внутренних дел с 2019 года. В 2021 году он был переведен в РПП Бурабайского РОП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968356-mashina-s-lyudmi-zagorelas-vozle-azs-v-akmolinskoy-oblasti-video/