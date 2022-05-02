Крупные пожары произошли в природных парках ВКО (видео)

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Пожар сразу двух лесных массивов произошел на территории Восточно-Казахстанской области - загорелась сухая трава и кустарники, сообщается в официальном Instagram ДЧС ВКО.

Первый пожар произошел на территории Кулунджунского государственного природного заказника. Там горит сухая трава и кустарники, а сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.

Предварительная площадь пожара составляет 100 га, сообщили в ведомстве.

В ликвидации принимают участие силы ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, лесхоза. Всего задействовано 50 сотрудников и девять единиц техники.

В ведомстве подчеркивают, что тушение осложнено ветром, отсутствием вблизи источников воды и местностью с песчаными барханами.

Второй участок пожара - территория Акбулакского лесного хозяйства. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 50 гектаров.

По информации ДЧС, в ликвидации пожара задействованы силы спасателей областного департамента, лесников и местных исполнительных органов – 149 сотрудников и 28 единиц техники.

Кроме того, дополнительно из Усть-Каменогорска привлекли два вертолета с водосливными устройствами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967656-dva-lesnyh-massiva-zagorelis-v-vko-video/