Один человек погиб, один пострадал в пожаре в Акмолинской области (фото)

Фото с места ЧП: ДЧС Акмолинской области

Вчера, 30 апреля, в селе Зеренды Акмолинской области произошел пожар в частном доме. В результате ЧП погиб 37-летний мужчина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщается, что сначала загорелся жилой дом, после огонь перешел на хозпостройки. Общая площадь пожара - 115 квадратных метров.

Спасателям удалось ликвидировать ЧП за 40 минут.

Фото с места ЧП: ДЧС Акмолинской области

Как рассказали в ДЧС, в результате пожара от отравления угарным газом погиб 37-летний мужчина. Еще один человек - 61-летний мужчина - был госпитализирован с ожогами средней степени. Медики оценивают его состояние как стабильное.

"Причина пожара устанавливается, на месте работают исследовательская пожарная лаборатория и оперативная следственная группа районного отдела полиции", - добавили в ДЧС.

Фото с места ЧП: ДЧС Акмолинской области

Спасатели напомнили казахстанцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара нужно незамедлительно звонить по номеру 101.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967595-odin-chelovek-pogib-odin-postradal-v-pozhare-v-akmolinskoy-oblasti-foto/