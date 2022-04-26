Водитель снес забор и наехал на человека в центре Алматы (видео)

Кадр из видео: www.instagram.com/kris_p_press

Полиция Алматы разыскивает водителя, который снес ограждение и наехал на человека практически в центре города. Инцидент случился в час ночи, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео происшествия появилось в одном из пабликов в соцсети Instagram.

В описании говорится, что в час ночи на Сатпаева, 29, машина не могла выехать со двора. Водитель не стал дожидаться владельца другой машины и снес ограждение, а заодно и "прокатил" на капоте другого человека.

"Машина не смогла выехать со двора. Квартиранты, которые арендуют на ночь. Пока сосед одевался, шел к нему, чтобы выпустить, молодой парень снес забор. Сломал с корнем. Сбил человека, прокатил его на капоте машины и сбросил", - говорится в сообщении к посту.

Автор отмечает, что человек получил ушибы ребер, ссадины и порвал одежду.

"Машина скрылась. Снял номера, которые были разными: спереди - иностранные номера, сзади - казахстанские", - заключил автор видео.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что данный факт был зарегистрирован в УП Бостандыкского района.

"Личность водителя устанавливается, он непременно будет задержан и привлечен к ответственности", - сообщили в пресс-службе департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966895-voditel-snes-zabor-i-naehal-na-cheloveka-v-tsentre-almaty-video/