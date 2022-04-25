Количество погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери возросло до 17

Пожар в оборонном НИИ в Твери. Фото: vk.com/news69

Число жертв в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России в Твери выросло до 17, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек", – сообщил источник агентства.

Кроме того, по данным министерства здравоохранения Тверской области, 13 пострадавших находятся в больнице, из которых пятеро – в тяжелом состоянии.

Отмечается, что разбор сгоревших конструкций еще продолжается.

В Минздраве региона также заявили, что 150 человек участвуют в работах по разбору завалов.

На прошлой неделе в четверг, 21 апреля, в оборонном НИИ в Твери произошел пожар, который начался с возгорания на втором этаже, а затем распространился по деревянным перекрытиям. В тушении пожара был задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также более 240 человек и 69 единиц техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966618-kolichestvo-pogibshih-pri-pozhare-v-oboronnom-nii-v-tveri-vozroslo-do-17/