Шесть человек погибли при пожаре в оборонном институте в Твери

Момент пожара в оборонном НИИ в Твери. Фото: t.me/breakingmash

В российском городе Тверь произошел крупный пожар в научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО). В результате происшествия погибли шесть человек.

В четверг, 21 апреля, в оборонном НИИ в Твери произошел пожар, который начался с возгорания на втором этаже, а затем распространился по деревянным перекрытиям. Как пишет ТАСС, по предварительным данным, причиной инцидента стал аварийный режим работы электросети.

Правительство Тверской области заявило, что в результате происшествия погибли шесть человек, пострадали еще 27, передает Lenta.ru.

Отмечается, что в тушении пожара был задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также более 240 человек и 69 единиц техники. Как сообщает ТАСС, огонь локализован на площади 2,5 тыс. кв. м.

Военная прокуратура Тверского гарнизона заявила о проведении проверки в связи с пожаром в оборонном институте.

Источник ТАСС сообщил, что пожарных вызвали спустя полтора часа после возгорания.

"Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:08 утра. Однако сам пожар произошел около 09:30. Его поначалу пытались тушить собственными силами", – сказал собеседник агентства.

По словам источника, из-за задымления в здании были открыты окна, что дало приток кислорода к очагу возгорания. Этот фактор, пустотные перекрытия и потерянное время привели к росту пожара. Кроме того, на месте инцидента не была проведена эвакуация сотрудников.

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В ноябре прошлого года в Кемеровской области в Кузбассе прогремел взрыв на шахте "Листвяжная". Жертвами трагедии стали 52 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966281-shest-chelovek-pogibli-pri-pozhare-v-oboronnom-institute-v-tveri/