Мужчине отрезало ноги поездом в Балхаше

Иллюстративное фото: pixabay.com

Работник железной дороги попал под поезд и лишился обеих ног в Балхаше. По данному факту проводится расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

В компании сообщили, что данный инцидент произошел ночью 21 апреля. Грузовой поезд на скорости 16 км/ч допустил наезд на осмотрщика-ремонтника вагонов. В результате пострадавший лишился обеих ног в области коленного сустава.

Пострадавший был госпитализирован в больницу города Балхаш. Известно, что его состояние оценивают как стабильное.

В КТЖ рассказали, что пострадавшему работнику железной дороги 41 год, на должности на осмотрщика-ремонтника вагонов он работает уже 19 лет.

Подчеркивается, что перед тем, как заступить на дежурство, мужчина прошел предсменный медосмотр.

В пресс-службе ДП на транспорте сообщили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная по статье "Нарушение правил охраны труда".

Иная другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966510-muzhchine-otrezalo-nogi-poezdom-v-balhashe/