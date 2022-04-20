Мороз до -8 градусов, ветер, шквал: жителей шести регионов Казахстана предупредили о штормах

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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на территории шести областей республики. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, завтра в Северо-Казахстанской области синоптики обещают дождь с переходом в снег и гололед. На севере и востоке области ожидается туман. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 25 м/с.

В Петропавловске днем 21 апреля будет ветер со скоростью 15-20 м/с, также возможны порывы до 23 м/с.

21 апреля на юге Павлодарской области, а также в Павлодаре ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра в Западно-Казахстанской области будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Уральске 21 апреля также прогнозируется порывистый ветер со скоростью 18 м/с.

21 апреля на западе, на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области, а также в Шымкенте и Туркестане ожидается гроза и шквал. Днем в горных районах будет град. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Завтра на севере и на востоке Акмолинской области возможен туман. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23 м/с. Также период с 21 по 23 апреля прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью от 5-10 градусов тепла до 3-8 градусов мороза.

В Кокшетау 21 апреля временами может быть туман. В ближайшие дни произойдет резкое понижение температуры воздуха ночью от 5-7 градусов тепла до 3-5 градусов мороза.

В Нур-Султане завтра утром и днем ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Также произойдет резкое понижение температуры воздуха ночью от 7-9 градусов тепла до 3-5 градусов мороза.

На севере Карагандинской области завтра днем ожидается гроза. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, временами могут быть порывы до 25 м/с. Кроме того, в период с 21 по 23 апреля произойдет резкое понижение температуры воздуха ночью от 5-10 градусов тепла до градусов 0-5 мороза.

В Караганде 21 апреля синоптики обещают ветер с порывами до 15-20 м/с. В Жезказгане также будет ветер с порывами до 15 м/с.

Ранее мы рассказывали о погоде в стране на грядущие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966050-moroz-do-8-gradusov-veter-shkval-zhiteley-shesti-regionov-kazahstana-predupredili-o-shtormah/