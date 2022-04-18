Взрыв прогремел в Стамбуле, 10 человек получили ранения
Взрыв прогремел в районе Бейоглу в Стамбуле. Местных жителей эвакуируют из здания из-за сильного задымления.
Как пишет газета Sabah, взрыв произошел в подземных кабельных сооружениях.
"Срочные новости: в Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице", – говорится в публикации.
Взрыв произошел возле полицейского участка. Как минимум 10 человек получили ранения, передает CNN Turk.
Правоохранительные органы Стамбула пока не сообщают о погибших.
Напомним, в Стамбуле в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли трое человек, 18 получили ранения. Водитель не справился с управлением автобуса из-за гололеда, в итоге транспортное средство вылетело за пределы дороги.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965547-vzryv-progremel-v-stambule-10-chelovek-poluchili-raneniya/