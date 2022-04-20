В результате пожара после ДТП в Нигерии погибли 20 человек

Момент пожара на месте ДТП. Фото: thenationonlineng.net

В Нигерии на трассе Баучи-Кано произошла авария с участием двух коммерческих автобусов. В результате ДТП погибли 20 человек, передает Daily Post.

Как сообщает местная полиция, на трассе столкнулись Volkswagen Golf 3 и микроавтобус Sharon. После ДТП машины загорелись. В двух автомобилях находились 21 человек, 20 погибли. В полиции заявили, что они сгорели заживо. Среди жертв есть четверо детей – три девочки и один мальчик.

Выжить удалось только одному человеку – водителю – его госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.

В прошлом году в Нигерии 24 человека из одной семьи умерли из-за отравления ядовитым веществом во время обеда. В живых остались две женщины, которые не съели полную порцию блюда, а лишь попробовали ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965917-v-rezultate-pozhara-posle-dtp-v-nigerii-pogibli-20-chelovek/