Пожар в Алматы: 65 человек эвакуировали из горящей многоэтажки (видео)

Пожар в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_press

Лоджия загорелась в одном из многоэтажных домов Алматы. Пожар произошел на 7-м этаже здания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

Сегодня, 18 апреля, в 14:30 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме микрорайона Аккент в Алатауском районе города Алматы.

Видео происшествия были опубликованы в одном из Instagram-сообществ.

На место происшествия были направлены силы и средства нескольких пожарных подразделений ДЧС.

"По прибытии установлено горение лоджии квартиры открытым пламенем на 7 этаже на общей площади 10 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на 8 и 9 этажи", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что звеньями газодымозащитной службы были проведены работы по эвакуации и спасению людей. Принятыми мерами спасено 7 человек, эвакуировано 65 человек, в том числе и женщина с ребенком.

По данным ведомства, в 15:02 пожар был ликвидирован. Причины происшествия пока устанавливаются.

"ДЧС рекомендует: соблюдайте простые правила пожарной безопасности, не оставляйте электрические приборы без присмотра, не курите и не захламляйте горючими материалами балконы!", - подчеркнули в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965591-65-chelovek-evakuirovali-iz-goryaschey-mnogoetazhki-v-almaty-video/