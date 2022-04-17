Полыхающее авто отъехало от других машин в Павлодаре (видео)

Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Необычный инцидент произошел в Павлодаре - полыхающий автомобиль отъехал от других авто, припаркованных рядом. Происходящее сняли на камеру жильцы дома, во дворе которого и произошло ЧП.

Видеороликом поделилась Instagram-страница tipavlo.dar.

На кадрах видно, что объятый пламенем автомобиль стоит рядом с тремя другими авто во дворе многоквартирного дома. В какой-то момент машина начинается двигаться и рывками отъезжает от других авто на безопасное расстояние.

Как сообщили в ДЧС Павлодарской области изданию Sputnik Казахстан, инцидент произошел 16 апреля в 10.44 во дворе дома №81 по улице Кривенко.

В результате ЧП автомашина Lada Priora 2010 года выпуска полностью сгорела.

Огонь был локализован в 10.56, ликвидирован в 11.02.

"Причина возгорания и ущерб устанавливаются. В тушении огня участвовали пятеро пожарных на одной автомашине", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965415-polyhayuschee-avto-otehalo-ot-drugih-mashin-v-pavlodare-video/