5 дачных участков и 3 гектара травы и камыша загорелись в Костанае

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В Костанае на территории дачного общества "Садовод" сгорели сразу 5 участков. Огонь на дачи перекинулся с загоревшейся травы, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС Костанайской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС сегодня, 15 апреля, в 13:51.

Как выяснилось, загорелась сухая трава и камыш, огонь перешел на дачные участки. В итоге пожар охватил нежилые хозяйственные постройки и дачные домики на 5 дачных участках.

Общая площадь пожара на территории дачного общества - 120 квадратных метров.

В ДЧС отметили, что тушение пожара осложнял сильный порывистый ветер.

"В условиях ветреной погоды, которая способствует быстрому распространению огня, пожарным удалось локализовать огонь в 15:37. В 16:36 возгорание ликвидировано", - сообщили в департаменте.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Между тем спасатели продолжают бороться с пожаром, охватившем сухую траву и камыш.

По предварительным данным, площадь горения сухой травы и камыша составляет около 3 гектаров. В ликвидации пожара задействовано 22 человека и 6 единиц спецтехники.

Причина пожара устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965336-5-dachnyh-uchastkov-i-3-gektara-travy-i-kamysha-zagorelis-v-kostanae/