Ребенка спасли из дымящейся многоэтажки в Алматы

Пожарные возле дома в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Ауэзовском районе города Алматы произошел пожар в подвальном помещении четырехэтажного дома. Жителей эвакуировали из дымящегося здания, сообщается на официальном сайте городского ДЧС.

Сегодня, 15 апреля, в 00:40 на пульт ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном доме в Ауэзовском районе города.

Отмечается, что первые пожарные подразделения прибыли уже через 6 минут.

"В ходе разведки звеном газодымозащитной службы установлено горение домашних вещей в подвале дома. По лестничной клетке до 4 этажа распространился плотный едкий дым, в квартирах остались заблокированные люди, которые не успели покинуть помещения", – сообщили в ведомстве.

Как отметили в департаменте по ЧС, приоритетным направлением для пожарных было спасание и эвакуация людей из квартир, которые могли отравиться продуктами горения. В ходе тушения применялся автомобиль дымоудаления АД 120, который уменьшил концентрацию продуктов горения.

Сообщается, что принятыми мерами были спасены трое жильцов, эвакуировано 10, в том числе мальчик 4-5 лет.

Возгорание было локализовано в 01:17, а полностью ликвидировать его удалось в 01:26.

"В тушении пожара задействовано 28 человек личного состава и более 10 единиц техники", – добавили в ДЧС города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965303-rebenka-spasli-iz-dymyascheysya-mnogoetazhki-v-almaty/