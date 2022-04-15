Парень упал в емкость для хранения нефти и умер в Кызылординской области

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В Кызылординской области на одном из месторождений 20-летний парень, работавший оператором, упал в емкость для хранения нефти и скончался. Сейчас по данному факту проводится расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Трагедия произошла на месте производства нефтедобывающей компании. Оператор по добыче нефти упал в емкость и скончался на месте происшествия.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - рассказали в ДП Кызылординской области.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее сообщалось, что вынесен приговор бывшему начальнику управления полиции Кызылорды. За получение взятки путем вымогательства его осудили на 7 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965208-paren-upal-v-emkost-dlya-hraneniya-nefti-i-umer-v-kyzylordinskoy-oblasti/