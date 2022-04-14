Вынесен приговор бывшему начальнику полиции Кызылорды

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Вынесен приговор экс-начальнику управления полиции Кызылорды. Уголовное дело в отношении него рассматривалось в открытом судебном заседании. Офицера обвиняли в получении взятки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда №2.

Бывший начальник управления полиции Кызылорды предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.1 ч.3 ст.366 УК РК (Получение взятки путем вымогательства).

Судом установлено, что высокопоставленный страж порядка с целью получения выгоды и под угрозами преследования заставил оперуполномоченного выдать ему деньги. Чтобы его преступный умысел не был изобличен, он поручил другому сотруднику взять наличность и принести ее ему.

Как выяснилось, у потерпевшего не было необходимой суммы, поэтому он попросил в долг у коллеги, но тот отказал. Тогда он сообщил жене о требовании начальника и взял у нее 50 000 тенге. В итоге руководитель через посредника получил в машине эти деньги.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы, а адвокат настаивал на оправдании.

Суд признал экс-начальника управления полиции Кызылорды виновным в совершении преступления, предусмотренного п.1 ч.3 ст.366 УК РК. Он получил 7 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

Также его лишили звания "подполковник" и возможности в дальнейшем занимать должности на государственной службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964988-vynesen-prigovor-byvshemu-nachalniku-politsii-kyzylordy/