Сель едва не затопил четыре поселка в Жамбылской области (видео)

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В Жамбылской области несколько сел едва не затопило селевым потоком, который спровоцировал продолжительный дождь в горах. Сельчанам пришлось самим выкапывать траншеи, чтобы защитить свои дома, передает КТК.

Грязевые потоки хлынули в село Орнек примерно в полночь. Под угрозой оказались десятки жилых домов.

По данным телеканала, с селевым потоком боролись сразу в четырех поселках. Людям пришлось вооружиться тяпками, лопатами, завести тракторы и копать траншеи. Воду, которая уже размыла опоры пяти мостов и подтопила несколько дворовых территорий, все же удалось отвести в сторону.

С начала весны это уже второй случай схода селя из-за проливных дождей в районе Турара Рыскулова.

"Утром уже восстановлен мост в селе Салимбай. В ближайшее время закончим работы по восстановлению моста в селе Орнек. Вода попала во двор одного дома в селе Жарлысу, во двор одного дома в селе Кокдонен, во дворы четырех домов в селе Акыртобе.

Дома не пострадали. Жертв среди людей и животных нет", - проинформировал вчера замакима района Турара Рыскулова Ергазы Еспенов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965139-sel-edva-ne-zatopil-chetyre-poselka-v-zhambylskoy-oblasti-video/