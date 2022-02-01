Не менее 11 человек погибли в Эквадоре из-за наводнения

Наводнение в столице Эквадора. Фото: кадр из видео

В столице Эквадора Кито в результате масштабных затоплений, вызванных сильными ливнями, погибли 11 человек.

Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями сообщила на своей странице в Twitter, что в городе был зарегистрирован рекордный с 2003 года уровень осадков. В результате наводнений 11 человек погибли, еще 32 пострадали.

"Проливные дожди, выпавшие во второй половине дня в понедельник, 31 января, в Кито, вызвали наводнение в секторе Ла-Гаска на севере, в результате которого были затоплены улицы, повреждены дома, транспортные средства", – пишет El Comercio.

В пострадавших районах Кито работают спасатели, сотрудники городских служб занимаются восстановлением подачи электричества и расчищают улицы.

Ранее не менее 138 человек стали жертвами стихии в Индии. Непогода обрушилась на центральную часть страны. Дожди вызвали наводнения и оползни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954006-ne-menee-11-chelovek-pogibli-v-ekvadore-iz-za-navodneniya/