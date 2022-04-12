Крупный пожар произошел в дачных обществах в Петропавловске (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/tipichka_petro

Дачные массивы загорелись в Петропавловске. Очевидцы сняли происходящее на видео. С возгоранием борются уже несколько часов десятки человек.

Ролик с кадрами происходящего опубликовали в местном паблике tipichka_petro в Instagram. На видео можно увидеть огонь и поднимающийся вверх черный дым. По информации автора, кадры сняты в поселке Заречный.

Как пишет МИА "Казинформ", сегодня в 16:20 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании травы на территории дачных обществ "Ренет" и "Весна.

На место событий выехали борцы с огнем.

В ДЧС отметили, что в Петропавловске сегодня усилился ветер. Пламя перекинулось на бесхозные дачные участки кооперативов "Кировец-3", "Весна", "Строитель", "Жемчужина", сообщили корреспондентам в пресс-службе ведомства.

По оценкам специалистов, общая площадь возгорания составляет 10 га.

На месте работают свыше 70 сотрудников ДЧС и 12 единиц техники, а также 8 водовозов от местных исполнительных органов.

Пожар локализован в 21:04 часов. Ликвидация продолжается, отмечает издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964730-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-dachnyh-obschestvah-v-petropavlovske-video/