Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

Вечером 10 апреля в парке "Жайлаукөл" в Шымкенте парень сорвался с аттракциона "Стена скалолазания". После чего с травмами был госпитализирован в больницу. Медики рассказали о его состоянии, передает Otyrar.kz.

По словам адвоката Евгения Яворского, который стал очевидцем происшествия, 20-летний парень сорвался с аттракциона "Стена скалолазания".

"Начинается весна. Люди будут посещать развлекательные парки, водоемы. Надо провести полную ревизию всех технических средств, чтобы избежать трагедий", - говорит адвокат.

Он заметил, что коллектив парка вел себя очень достойно. Скорая помощь тоже приехала быстро.

По данным медиков, 10 апреля из одного из парков Шымкента в службу "103" поступило сообщение о том, что молодой человек упал с высоты и получил травмы.

Прибывшие на место сотрудники оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили в городскую клиническую больницу №1.

В ходе осмотра было установлено, что у пациента рваная рана лобной области головы. Ему провели операцию. Парень находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964403-paren-sorvalsya-s-attraktsiona-v-shymkente/