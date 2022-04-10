Очевидцы сняли на видео горящий автовоз в Атырауской области

Кадр из видео: Lada.kz

Очевидцы запечатлели на видео загоревшийся автовоз. Спецтранспорт с автомобилями был снят у населенного пункта Кульсары в Атырауской области.

Как сообщил очевидец корреспондентам местного издания Lada, горящий прицеп открытого автовоза он увидел на проезжей части 9 апреля днем.

На кадрах видно, как больше десятка мужчин своими силами сражаются с огнем.

Как отмечает издание, в ДЧС Атырауской области вызов по данному факту не поступал. Также никто не обращался в департамент полиции региона из-за возгорания автовоза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964327-ochevidtsy-snyali-na-video-goryaschiy-avtovoz-v-atyrauskoy-oblasti/