Гроза, туман и шквальный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

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На воскресенье в большей части регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. О возможных грозах и усилении ветра сообщили метеорологи на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра, 10 апреля, на северо-западе Мангистауской области ночью ожидается туман. Днем же в южной половине области может разразиться гроза с усилением ветра до 15-20 м/с. Кроме того, туманы прогнозируются и на северо-западе Западно-Казахстанской области.

Ночью и утром воскресенья в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза и шквальный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Днем 10 апреля в центре и на севере Кызылординской области синоптики прогнозируют грозу, шквал и пыльную бурю. Ветер восточный, северо-восточный днем в центре области – до 15-20 м/с.

На севере, востоке и в центре Актюбинской области, на юге и юго-западе Костанайской области, а также на западе Карагандинской области ожидается гроза, с порывами ветра, которые в Костанайской области могут достигать 23 м/с.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях также ожидается усиление ветра.

В Нур-Султане днем 10 апреля подует восточный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Кроме того, в горах близ Алматы в бассейнах рек Большой и Малой Алматинки в период с 9 по 13 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Об этом сообщила пресс-служба городского ДЧС.

Такая опасность, как пояснили в ДЧС, возникает в связи с оттепелью, большой высотой снежного покрова на склонах гор и ожидаемыми осадками.

Выходить на крутые заснеженные склоны в указанный период не рекомендуется из-за возможного провоцирования схода лавин.

Ранее сообщалось, что с 9 по 11 апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964292-groza-tuman-i-shkvalnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/