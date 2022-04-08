Дождливые выходные обещают синоптики казахстанцам

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В грядущие выходные и понедельник - с 9 по 11 апреля - на большей части Казахстана ожидаются осадки. О прогнозе погоды в стране на ближайшие три дня рассказали в РГП "Казгидромет", передает корреспондент NUR.KZ.

Большая часть республики в конце этой недели и в начале следующей будет находиться под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов. Из-за этого на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя, а ночью - снега.

В южных и юго-восточных регионах временами ожидаются сильные дожди с грозами.

Лишь северные и восточные районы Казахстана будут находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона. Благодаря этому здесь ожидается небольшое потепление и погода без осадков.

Кроме того, синоптики предупреждают о туманах и усилении ветра по всей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964127-dozhdlivye-vyhodnye-obeschayut-sinoptiki-kazahstantsam/