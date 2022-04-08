Перцовый баллончик распылили в школе Усть-Каменогорска

Иллюстративное фото: Daniel Karmann/Picture alliance/Getty Images

8 апреля в школе №5 Усть-Каменогорска распылили перцовый баллончик. Звонок в полицию поступил от администрации учебного заведения. Подробности инцидента озвучили в ДП Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам сотрудников школы, ученик 2006 года рождения распылил перцовый баллончик в раздевалке во время занятий по физкультуре.

Стражи порядка установили, что один из школьников всегда носит с собой перцовый баллончик для личной безопасности, так как проживает в отдаленном районе города.

На уроке, когда подросток находился в раздевалке спортзала, он перекладывал баллончик из кармана в портфель. Одноклассники обратили на это внимание и попросили показать вещь.

Случайно один из юношей нажал на кнопку и распылил содержимое в помещении. В отношении него составлен протокол по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

В администрации школы сообщили, что пострадавших нет, все были отпущены домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964187-pertsovyy-ballonchik-raspylili-v-shkole-ust-kamenogorska/