Первоклассник отравился марганцовкой в школе Павлодара

Иллюстративное фото: pexels.com

В марте текущего года в одной из школ Павлодара ученик первого класса, оставшись без присмотра, открыл шкаф, взял бутылочку с марганцовкой и засыпал ее себе в рот. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

До приезда врачей школьная медсестра стала промывать рот ребенку. Затем специалисты скорой помощи провели необходимые мероприятия. Первоклассника доставили в детскую областную больницу.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, было установлено, что за несколько дней до случившегося классный руководитель взяла марганцовку у медицинского работника школы, чтобы обработать раны на ногах и руках у другого ученика.

Затем убрала флакон в шкаф рабочего стола, собираясь позже его вернуть.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.141 УК РК (Надлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодаре фармацевт перепутала препараты, в результате чего 3-летний ребенок отравился антидепрессантами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964102-pervoklassnik-otravilsya-margantsovkoy-v-shkole-pavlodara/