Фармацевт перепутала препараты: 3-летний ребенок отравился антидепрессантами в Павлодаре

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В Павлодаре фармацевт перепутала препараты, в результате чего 3-летний ребенок отравился антидепрессантами. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию поступил вызов по факту отравления малолетнего ребенка. Стражи порядка установили, что павлодарка в одной из аптек по улице Лермонтова купила по выписанному врачом рецепту лекарство для 3-летнего ребенка.

После приема препарата малыш почувствовал себя плохо, появилась рвота. Мать сразу вызвала скорую помощь.

"Ребенок был госпитализирован в больницу с диагнозом "отравление антидепрессантами". Как выяснилось, фармацевт ошиблась и продала горожанке лекарство не по назначению", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963875-farmatsevt-pereputala-preparaty-3-letniy-rebenok-otravilsya-antidepressantami-v-pavlodare/