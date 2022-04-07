Фармацевт перепутала препараты: 3-летний ребенок отравился антидепрессантами в Павлодаре
В Павлодаре фармацевт перепутала препараты, в результате чего 3-летний ребенок отравился антидепрессантами. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
В полицию поступил вызов по факту отравления малолетнего ребенка. Стражи порядка установили, что павлодарка в одной из аптек по улице Лермонтова купила по выписанному врачом рецепту лекарство для 3-летнего ребенка.
После приема препарата малыш почувствовал себя плохо, появилась рвота. Мать сразу вызвала скорую помощь.
"Ребенок был госпитализирован в больницу с диагнозом "отравление антидепрессантами". Как выяснилось, фармацевт ошиблась и продала горожанке лекарство не по назначению", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963875-farmatsevt-pereputala-preparaty-3-letniy-rebenok-otravilsya-antidepressantami-v-pavlodare/