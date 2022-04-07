В Талгаре горел рынок (фото)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня ночью в Талгаре случился пожар на территории универсального рынка – загорелись торговые точки с товарами. ЧП обошлось без жертв и пострадавших, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС Алматинской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС в 2 часа ночи – загорелись торговые точки контейнерного типа с товарами народного потребления.

На место вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу.

Кадр из видео: instagram.com/talgarnewskz

Полностью потушить пожар удалось к 5 часам утра. На месте работали 25 пожарных Алматинской области и 6 пожарных из Алматы, 10 единиц техники, а также полицейские, бригады скорой помощи и другие службы взаимодействия.

Кадр из видео: instagram.com/talgarnewskz

Предварительно, общая площадь возгорания составила 900 квадратных метров. При этом общая площадь самого рынка – более 8,3 тыс. квадратных метров. Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня.

Кадр из видео: instagram.com/talgarnewskz

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

"Причина пожара устанавливается. Для выяснения причины пожара на место направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС региона", – сообщили в ведомстве.

Кадр из видео: instagram.com/talgarnewskz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963873-rynok-gorel-v-talgare-foto/