Гроза, туман и пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

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7 апреля на большей части Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. В разных областях страны прогнозируются туманы, грозы и усиление ветра с порывами до 25 м/с, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В четверг 7 апреля туманы ожидаются ночью и утром в Нур-Султане, на юге Акмолинской области и на севере Западно-Казахстанской области.

Ночью на севере и в центре Карагандинской области также прогнозируется туман, а на юго-востоке области днем может быть гроза.

В горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют грозу и шквальный ветер: на юге области и в горных районах он может достигать 15-20 м/с.

Днем в четверг на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, на северо-востоке области его скорость может достигнуть 15-20 м/с.

7 апреля во второй половине дня на западе и юге Алматинской области, а также в горах близ Алматы ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге и востоке области до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают, что ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гололед.

Также, по данным метеорологов, в период с 7 по 9 апреля 2022 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъем уровня воды на реках.

На отдельных реках Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областей ожидаются подъемы уровней воды в связи с дальнейшим развитием половодья, предупреждают специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963828-groza-tuman-i-pylnaya-burya-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/