Не успели выбежать из дома: появились подробности гибели детей в Туркестанской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Подробности гибели двух девочек 13 и 15 лет раскрыли в департаменте полиции Туркестанской области. Пожар произошел поздней ночью 2 апреля в селе Бабайкорган. Выяснилось, что в частном доме на момент возгорания кроме двоих детей находились еще 6 взрослых, передает Otyrar.kz.

Как оказалось, во время пожара находившиеся внутри люди выбежали из дома во двор. Но на кухне остались две девочки, которые от полученных ожогов скончались на месте. Погибшим было 13 и 15 лет. Больше никто не пострадал.

По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате утечки газового баллона.

Данный факт зарегистрировали в Сауранском РОП по ч.3 ст.292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что двое детей 2007 и 2009 годов рождения погибли в результате пожара в частном доме в Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963715-ne-uspeli-vybezhat-iz-doma-poyavilis-podrobnosti-gibeli-detey-v-turkestanskoy-oblasti/