Двое детей погибли при пожаре в Туркестанской области

Фото: ДЧС Туркестанской области/Otyrar.kz

Двое детей 2007 и 2009 годов рождения погибли в результате пожара в частном доме в Туркестанской области. Трагедия произошла в селе Бабайкорган Сауранского района. Подробности озвучили в ДЧС региона, передает Otyrar.kz.

По информации ведомства, огнем был охвачен двухэтажный жилой дом общей площадью 255 кв.м. При пожаре обрушилась кровля.

"Полностью сгорел двухэтажный жилой дом общей площадью 255 кв.м. В результате пожара произошло обрушение кровли 1-го этажа площадью 60 кв.м. На месте происшествия найдены тела двоих детей 2007 и 2009 годов рождения", - сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

Причину возгорания сейчас выясняют дознаватели.

Напомним, 31 марта трое детей погибли при пожаре в Костанайской области. ЧП произошло в селе Амангельды в 2-квартирном жилом доме, где проживала многодетная семья из шести человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963519-dvoe-detey-pogibli-pri-pozhare-v-turkestanskoy-oblasti/