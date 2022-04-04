Крыша обрушилась в одной из школ на севере Казахстана

Иллюстративное фото: pexels

Крыша актового зала частично обрушилась в одной из сельских школ Северо-Казахстанской области. В управлении образования региона назвали возможную причину обрушения, передает МИА "Казинформ". В результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел в селе Токуши Аккайынского района.

Как сообщили в областном управлении образования, актовый зал, где частично обрушилась крыша, находился в пристроенном здании Токушинской школы-гимназии. В результате ЧП никто не пострадал.

"Предварительная причина - просадка фундамента и протечка крыши. В этом году акиматом на проведение ремонта школы были выделены дополнительные средства и предусмотрены замена крыши основной школы, крыши здания актового зала и интерната", - сообщили в управлении образования области.

По данным ведомства, для выяснения обстоятельств и принятия мер создана специальная комиссия, пока же школьники, а их 293, будут учиться дистанционно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963455-krysha-obrushilas-v-odnoy-iz-shkol-na-severe-kazahstana/