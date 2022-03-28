"Никто не спасся": жительница Костаная потеряла в пожаре двух дочерей, брата и его жену

Место происшествия. Фото: instagram.com/qostanai_tjd

27 марта около двух часов дня в двухэтажном частном жилом доме по улице Тобольская в Костанае произошел пожар, в котором погибли четыре человека. Среди них оказались двое детей. О трагедии сообщает ДЧС региона на своей официальной странице в Instagram.

По информации спасателей, огонь распространился по второму этажу на площади 100 кв.м.

На месте происшествия обнаружено обгоревшее тело 34-летнего мужчины, арендовавшего жилье. Его 37-летняя гражданская жена скончалась в карете скорой помощи.

В соседней комнате были найдены тела двух девочек 2011 и 2013 годов рождения, которые находились в гостях у родственников.

В 15.05 часов пожар потушили. Причина сейчас устанавливается.

Как пишет газета "Костанайские новости", в соцсетях появилась просьба матери погибших детей оказать помощь в организации похорон.

Виктория Дунаева рассказала изданию, что работает продавцом.

"В пожаре погибли не только мои доченьки. Еще я потеряла родного брата и его жену. Они снимали комнату в коттедже", - поделилась женщина.

Здесь жили ее мать с братом и его супругой. В тот день Виктория была на работе, отправила дочерей к родным. О пожаре узнала от матери, которая тоже находилась на работе. Говорит, что многие спаслись. Люди выпрыгивали из окон.

"А вся моя семья осталась там. Никто не спасся. Причина пожара, как говорят, замыкание электропровода", - плачет жительница Костаная.

Старшей дочери было 10 лет, младшей - 8. Номер для желающих оказать помощь: 8 747 698 20 58 (Юлия, сестра Виктории).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962390-nikto-ne-spassya-zhitelnitsa-kostanaya-poteryala-v-pozhare-dvuh-docherey-brata-i-ego-zhenu/