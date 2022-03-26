Огромная дыра образовалась на месте провалившегося асфальта в Актау (видео)

Дыра в асфальте в Актау. Фото: lada.kz

Возле шиномонтажной станции в Актау после сильного дождя провалился асфальт. На земле образовалась огромная дыра, которую сняли на видео местные жители.

Сегодня, 26 марта, в 21 микрорайоне города Актау провалился асфальт. Инцидент произошел возле одного из шиномонтажных сервисов, который находится около гаражно-строительного кооператива "Строитель", пишет Lada.kz.

"По данному адресу произошел порыв канализационного коллектора, в результате чего обвалился асфальт. В настоящее время по периметру установлены ограждения. Возьмем в работу", – сообщил заместитель директора "КЖСА" Ислям Усенов.

Он отметил, что в результате данного инцидента никто не пострадал.

Видеозаписью, на которой показан образовавшийся кратер, поделились жители города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962240-ogromnaya-dyra-obrazovalas-na-meste-provalivshegosya-asfalta-v-aktau-video/