Две семьи остались на улице после пожара в Акмолинской области

Сгоревший дом. Фото: Телеканал "Астана"

18 марта в селе Жибек-Жолы в Акмолинской области произошел пожар, из-за которого две местные семьи остались на улице без документов и вещей.

Как передает телеканал "Астана", семья Филимоновых прожила в селе 20 лет, обустраивая дом, однако пожар забрал у них все.

"Здесь был у нас коридор. Здесь, собственно, мы качали воду, чтобы потушить пожар, оно сразу же. Вот источник был там, тот угол вот, печка, и сразу же все пошло сюда", - рассказала журналистам Полина Филимонова.

Указывается, что во время пожара был сильный ветер, из-за чего весь дом заполыхал всего за 15 минут. В итоге пострадали не только Филимоновы, но и их соседи-пенсионеры - огонь перекинулся на крышу дома, и теперь пожилая пара боится, что потолок обвалится

"Если я этот пенал сейчас уберу, оно рухнет, оно аж вот так вот все. Здесь вообще дыра насквозь. Все подшили. Стены тоже, они изнутри гореть начали, оттуда аж огонь летел", - рассказал житель села Владимир Глинцов.

До пожара Полина жила с родителями-пенсионерами и тремя братьями, один из которых - инвалид. Художница по профессии, девушка рисовала шаржи на заказ, это было одним из источников дохода для семьи.

Теперь же работать ей стало негде, да и закупить краски и бумагу денег нет.

"В это тяжелое время сейчас и стройматериалы очень дорогие, и все-все-все. Мы жили вот только папина пенсия, льготы на старшего брата, и я зарабатывала", - добавила Филимонова.

Отмечается, что погорельцам положена помощь от государства. Филимоновы получили чуть более 70 тыс. тенге, в то время как на ремонт нужно 3,5 млн тенге. Члены семьи лишились всех вещей и документов, и теперь вынуждены ютиться в комнатке у родственников.

Тем не менее, на помощь попавшим в беду гражданам пришли неравнодушные казахстанцы.

"Нам все люди дали, я очень благодарна людям. Кто-то поможет со строительными материалами, мне предложили, это огромная просто помощь. Кто-то двери может по скидке сделать, установка дверей", - сказала Полина Филимонова.

Девушка призналась, что колоссальная поддержка соотечественников придает ей веру в лучшее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962202-dve-semi-ostalis-na-ulitse-posle-pozhara-v-akmolinskoy-oblasti/