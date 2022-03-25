Обрушение потолка в астанинском ЖК: стали известны причины инцидента

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На днях в Казнете появилось видео с обрушением потолка в одной из новостроек столицы. Вероятной тому причиной стало ослабление вертикальной стойки профиля крепления, сообщили корреспонденту NUR.KZ в Управлении контроля и качества городской среды города Нур-Султана.

По предварительной информации, инцидент произошел 22 марта в блоке "С" жилого комплекса "Sat City" в Нур-Султане. Там обрушилась гипсокартонная конструкция входной группы.

Специалисты Управления контроля и качества городской среды Нур-Султана приехали на место происшествия для выяснения причин произошедшего.

"В ходе визуального осмотра с участием представителей застройщика ТОО "Sat Group Project" установлено, что произошло ослабление вертикальной стойки профиля крепления по причине электромонтажных работ собственником коммерческого помещения НП №19.

Для замены кабеля от электрощитовой, наемный электромонтажник собственника НП №19 самовольно взобрался в пространство между потолком и ГКЛ (гипсокартонный лист) конструкцией, что привело к ослаблению стойки крепления и последующему выпадению участка ГКЛ-конструкции подъездного помещения", – сообщили в управлении.

Как отметили специалисты, собственник НП №19 подтвердил, что работы проводились наемным электромонтажником.

"Согласно информации застройщика ТОО "Sat Group Project", проектом предусмотрено потолочные гипсокартонные листы толщиной листа 9,5 мм на оцинкованных профилях толщиной листов 0,45 мм", – говорится в официальном комментарии ведомства.

Сообщается, что на сегодняшний день работы по восстановлению навесного потолка в Блоке "С" завершены.

Также, по рекомендации специалистов управления, застройщиком начаты работы по дополнительному усилению каркасов ГКЛ навесных потолков.

"Все работы во всех блоках А, В, С и Е МЖК "Sat City" будут завершены до 28 марта 2022 года. Исполнение по завершению держится на контроле", – отметили в управлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962192-obrushenie-potolka-v-astaninskom-zhk-stali-izvestny-prichiny-intsidenta/