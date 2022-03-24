Потолок обрушился в одной из новостроек Нур-Султана

Кадр из видео: instagram.com/zhivem_v_astane

В одной из столичных новостроек обрушился потолок из гипсокартона. Жильцы дома требуют провести полную проверку ЖК, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщение о произошедшем появилось на Instagram-странице zhivem_v_astane. Здесь же были опубликованы кадры с места происшествия.

Как рассказали жильцы дома, инцидент произошел 22 марта: в блоке "С" ЖК "Sat City" обрушилась гипсокартонная конструкция входной группы.

"Чудом успели выйти люди. Если бы этот потолок упал на людей, могли быть жертвы. Компания отписалась, что мы зря паникуем и это "легкая конструкция". Конструкция из очень толстого гипсокартона, вес которого достигает за лист 30 кг", - говорится в публикации.

Жильцы потребовали от застройщика провести полную проверку ЖК, и, при необходимости, переделать все потолки.

В строительной компании SAT-NS корреспонденту NUR.KZ сообщили, что об инциденте знают и планируют провести проверку в каждом подъезде.

"Мы - серьезный застройщик, мы знаем, что делать в таких случаях", - коротко ответили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961875-potolok-obrushilsya-v-odnoy-iz-novostroek-nur-sultana-video/