Не подавал признаков жизни: спасение мужчины из пожара попало на видео в Павлодаре

Спасение людей из пожара. Кадр из видео: polisia.kz

На видеожетон полицейского было запечатлено спасение мужчины. Пострадавший находился в квартире в момент пожара, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел 19 марта в доме на улице Гагарина в Павлодаре. В полицию поступило сообщение о задымлении подъезда. На место незамедлительно выехал ближайший автопатруль.

Прибывшие на место событий сотрудники пожарной части вскрыли дверь квартиры на втором этаже, из которой в коридор повалил густой, едкий дым. Они обнаружили в квартире мужчину, которого полицейские сразу же вынесли на улицу.

Пострадавший находился без сознания и не подавал признаков жизни. Полицейский Данат Камалиев снял бушлат, на который сотрудники положили пострадавшего. До приезда кареты скорой помощи стражи порядка стали оказывать мужчине первую медицинскую помощь – непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Все это попало в объектив видеожетона полицейского.

Также сообщается, что полицейский Бахытбек Мухамбетов вместе с пожарными направился осматривать квартиру, так как соседи заявили, что в ней могут находиться супруга пострадавшего и дети.

К счастью, в этот момент их дома не было - они находились в гостях.

Также сотрудники полиции помогли пожарным провести эвакуацию жителей дома. Параллельно проводились работы по тушению очага воспламенения.

Пострадавшего доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения, отметили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962147-ne-podaval-priznakov-zhizni-spasenie-muzhchiny-iz-pozhara-popalo-na-video-v-pavlodare/