Не подавал признаков жизни: спасение мужчины из пожара попало на видео в Павлодаре
На видеожетон полицейского было запечатлено спасение мужчины. Пострадавший находился в квартире в момент пожара, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.
Инцидент произошел 19 марта в доме на улице Гагарина в Павлодаре. В полицию поступило сообщение о задымлении подъезда. На место незамедлительно выехал ближайший автопатруль.
Прибывшие на место событий сотрудники пожарной части вскрыли дверь квартиры на втором этаже, из которой в коридор повалил густой, едкий дым. Они обнаружили в квартире мужчину, которого полицейские сразу же вынесли на улицу.
Пострадавший находился без сознания и не подавал признаков жизни. Полицейский Данат Камалиев снял бушлат, на который сотрудники положили пострадавшего. До приезда кареты скорой помощи стражи порядка стали оказывать мужчине первую медицинскую помощь – непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Все это попало в объектив видеожетона полицейского.
Также сообщается, что полицейский Бахытбек Мухамбетов вместе с пожарными направился осматривать квартиру, так как соседи заявили, что в ней могут находиться супруга пострадавшего и дети.
К счастью, в этот момент их дома не было - они находились в гостях.
Также сотрудники полиции помогли пожарным провести эвакуацию жителей дома. Параллельно проводились работы по тушению очага воспламенения.
Пострадавшего доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения, отметили стражи порядка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962147-ne-podaval-priznakov-zhizni-spasenie-muzhchiny-iz-pozhara-popalo-na-video-v-pavlodare/