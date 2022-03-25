Лавина сошла в горах Алматы (видео)

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Сегодня утром, 25 марта, в горах Алматы из-за большого количества осадков сошла снежная лавина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Указывается, что лавина сошла в бассейне реки Котырбулак в лавиносборе № 15.

Сошедшая снежная масса дошла до канатной дороги горнолыжного семейного курорта "Пионер".

Отмечается, что эксперты "Казселезащиты" рекомендовали приостановить работу канатной дороги комплекса еще 15 марта. В местной гостинице посетителей также нет.

По предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений в результате схода лавины нет. Для уточнения объема сошедшей массы снега к месту направили сотрудников "Казселезащиты".

В ведомстве напомнили, что в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период с 25 по 28 марта сохраняется опасность сход снежных лавин.

Алматинцев вновь попросили воздержаться от походов в горы.

Напомним, что накануне в ДЧС уже обращались к алматинцам с просьбой не ходить в горы. Также сообщалось, что у катка "Медеу" и на дороге к ГЛК "Шымбулак" были выставлены блокпосты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962093-lavina-soshla-v-gorah-almaty-video/